Tarife

Tchibo MOBIL: FLEX FAMILY mit 25 Prozent Rabatt

Katharina Berger-Voss
Von
Tchibo MOBIL (KI)

Tchibo MOBIL bietet für seine FLEX-Tarife einen Familienrabatt von 25 Prozent und halbiert bis zum 29. November 2026 die SIM-Kartenpreise.

Der sogenannte FLEX FAMILY-Rabatt greift bereits ab drei FLEX-Tarifen und gilt für maximal sieben Tarife. Einbezogen werden können neben den Smartphone-Tarifen auch die FLEX HOMESPOT-Angebote. Die Verträge lassen sich jeweils nach vier Wochen kündigen.

Tchibo MOBIL: FLEX-Tarife und Familienrabatt im Überblick

Bei den Smartphone-Tarifen beginnt das Angebot mit FLEX KIDS für 6,99 Euro pro vier Wochen. Dafür gibt es 5 GB Datenvolumen sowie eine Telefonie- und SMS-Flatrate. Weitere Optionen sind FLEX S mit 20 GB für 9,99 Euro und FLEX M mit 40 GB für 14,99 Euro.

Die größeren Tarife und HOMESPOT-Angebote:

  • FLEX L: 80 GB für 19,99 Euro
  • FLEX L PLUS: 80 GB für 21,99 Euro, beliebig oft 1 GB nachladbar
  • FLEX HOMESPOT S: 150 GB für 24,99 Euro
  • FLEX HOMESPOT M: 300 GB für 34,99 Euro
  • FLEX HOMESPOT L: 500 GB für 49,99 Euro

Alle Preise gelten für vier Wochen. Mit dem Familienrabatt sinkt beispielsweise der Preis des FLEX L PLUS von 21,99 Euro auf rund 16,50 Euro. Das zusätzliche Datenvolumen lässt sich bei diesem Tarif nach Verbrauch der enthaltenen 80 GB beliebig oft in Schritten von 1 GB nachladen.

Bis zum 29. November kosten einzelne FLEX-SIM-Karten außerdem 4,99 Euro. Drei FLEX FAMILY-SIM-Karten sind zusammen für 12,99 Euro erhältlich.

Die maximale Downloadgeschwindigkeit beträgt bei sämtlichen Tarifen 100 Mbit/s. Zusätzliches Datenvolumen lässt sich nachbuchen. Vertragspartner ist Telefónica Germany.

Interessant ist das Angebot vor allem für Haushalte mit mehreren Mobilfunkverträgen. Wer die Tarife vergleicht, sollte allerdings die Abrechnung im Vierwochenrhythmus berücksichtigen. Dadurch fallen innerhalb eines Jahres 13 statt zwölf Abrechnungszeiträume an.

Zu Tchibo MOBIL →

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