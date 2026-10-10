Tchibo MOBIL startet 60-GB-Tarif zum dauerhaften Rabattpreis

Tchibo MOBIL bietet Neu- und Bestandskunden ab sofort 60 GB Datenvolumen dauerhaft für 9,99 Euro pro vier Wochen an.

Der Aktionstarif umfasst eine Allnet- und SMS-Flatrate sowie EU-Roaming. Im 5G- und 4G-Netz von Telefónica sind laut Anbieter bis zu 100 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload möglich. Das Angebot kann bis zum 1. November 2026 gebucht werden.

Der Preis von 9,99 Euro bleibt nach der Aktivierung dauerhaft bestehen. Eine langfristige Vertragsbindung gibt es nicht. Bestandskunden können per SMS mit dem Text „Aktion“ an die 4444 wechseln.

Tchibo MOBIL kombiniert Tarif mit Smartphone-Angeboten

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

60 GB für 9,99 Euro pro vier Wochen

SIM-Karte einmalig für 4,99 Euro

Freischaltung bis zum 30. Januar 2027 möglich

Xiaomi Redmi 15C LTE für 99 Euro

Samsung Galaxy A17 5G für 159 Euro

Neukunden erhalten beim Smartphone-Kauf die SIM-Karte kostenlos. Nach sechs Monaten Tarifnutzung zahlt Tchibo MOBIL zudem einen Bonus von 50 Euro aus. Vertragspartner ist Telefónica Germany.

Zu Tchibo MOBIL →

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