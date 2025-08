Technik im Alltag: Blackview Airbuds 100 sind überzeugende Open-Ear-Kopfhörer

Die Blackview AirBuds 100 sind Open-Ear-TWS-Kopfhörer mit Bluetooth 5.3, IP68-Schutz und einem Ladegerät mit einer Kapazität von 500 mAh. Ich habe diese in verschiedenen Umgebungen im Alltag ausprobiert.

In der Serie „Technik im Alltag“ stelle ich euch Produkte vor, die nicht nur für einen Testbericht bei mir gelandet sind, sondern die ich tatsächlich benötige und regelmäßig verwende.

Das Set besteht aus einem transparenten Ladecase ohne Deckel und den Ohrhörern mit Ohrbügeln (Ergonomic Ear Hooks) für einen sicheren Sitz. Das Case verzichtet auf einen Deckel und setzt auf magnetische Halterungen, um die Airbuds 100 sicher zu halten. Das funktioniert hervorragend.

Design und Verarbeitung

Das offene Design umschließt das Ohr, ohne den Gehörgang zu verschließen. Dadurch können die Earbuds theoretisch gesehen stundenlang ohne Druck- oder Taubheitsgefühl getragen werden. Mehr als 4 Stunden am Stück habe ich sie nicht getragen, aber hierbei hat sich keinerlei Druck oder unangenehmes Gefühl entwickelt.

Die Ohrbügel passen sich laut Hersteller unterschiedlichen Ohrformen an und sorgen für stabilen Halt bei Bewegung. Ich würde allerdings behaupten, für eher kleine Ohren sind sie nicht optimal.

Dank des offenen Designs bleiben Umgebungsgeräusche wahrnehmbar, was die Sicherheit beim Joggen oder im Straßenverkehr erhöht. Im Büro können also Gespräche geführt werden, ohne die Earbuds herausnehmen zu müssen. Ich persönlich empfinde das als sehr angenehm.

Eckdaten, Komfort und Einsatzbereiche

Die Air Conduction-Technologie überträgt den Schall durch Luftschwingungen, um unangenehme Knochenvibrationen zu vermeiden. In Kombination mit einem 16,2 mm Dynamiktreiber liefert das System kräftige Bässe sowie klare Mitten und Höhen. Dieser Eindruck ist selbstverständlich immer nur subjektiv, aber ich kann mich wirklich nicht beklagen.

Eine ENC-Noise-Reduction-Technologie unterdrückt Hintergrundgeräusche beim Telefonieren, sodass die Stimme immer klar übertragen wird. Der Effekt ist bemerkbar, allerdings nicht sonderlich stark ausgeprägt.

Die Verbindung erfolgt über Bluetooth 5.3 mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern und energiesparender Übertragung. Nach dem einmaligen Pairing verbinden sich die Kopfhörer beim Herausnehmen automatisch wieder. Die Bedienung erfolgt per Smart-Touch an den Ohrhörern für Play/Pause, Lautstärke und Titelsprung.

Die Ladeschale fasst 500 mAh, in jedem Earbud steckt ein Akku mit 90 mAh. Eine Akkuladung ermöglicht bis zu 7,5 Stunden Musikwiedergabe (bei 50 % Lautstärke), in Kombination mit dem Etui insgesamt bis zu 21 Stunden. Die Schnellladefunktion liefert nach 15 Minuten Ladezeit ca. 120 Minuten Musik.

Das Case wird in 2,5 Stunden, die Ohrhörer in 1,5 Stunden vollständig aufgeladen. Dank IP68-Zertifizierung sind sowohl die Earbuds als auch das Case staub- und wasserdicht. Die gummierte Oberfläche zieht allerdings die Fusseln etwas an. Auf der anderen Seite sind sie dadurch gut geschützt und lassen sich auch relativ einfach reinigen.

Fazit zu den Blackview Airbuds 100

Wer robuste, durchaus schicke, top verbreitet und vor allem günstige Open-Ear-Kopfhörer sucht, ist bei den Blackview Airbuds 100 genau richtig. Die Laufzeit und der Klang überzeugen, das magnetische Ladecase mit Display ist nützlich und robust, dafür allerdings etwas klobig. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist meines Erachtens insgesamt fast unschlagbar.

Der Listenpreis beträgt 59,99 US-Dollar, im Sonderangebot ist er auch immer wieder unter 30 Euro zu haben. Die Airbuds 100 sind in den Farben Onyx Black, Ice Blue und Seashell White erhältlich.

Blackview Airbuds 100 bei AliExpress →

Wer noch Fragen hat, kann diese gerne in den Kommentaren stellen. Ich werde versuchen, sie so gut wie möglich zu beantworten.

-->