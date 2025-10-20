1und1

Telefónica prüft Übernahme von 1&1

O2
Telefónica denkt laut Insidern über eine engere Kooperation oder gar eine Übernahme von 1&1 nach.

Nach Informationen des Handelsblatts prüfen Telefónica und United Internet eine mögliche Wiederannäherung. Hintergrund sind schwaches Wachstum bei Telefónica Deutschland und die Schwierigkeiten von 1&1 beim Aufbau eines eigenen 5G-Netzes. Die Gespräche befinden sich laut Insidern noch in einem frühen Stadium, ein Scheitern wird nicht ausgeschlossen.

Telefónica erwägt strategische Neuausrichtung im deutschen Markt

Die Ablösung von Deutschlandchef Markus Haas könnte eine Annäherung erleichtern. Zwischen ihm und United-Internet-Gründer Ralph Dommermuth galt das Verhältnis als angespannt. 1&1 hatte die langjährige Netzpartnerschaft mit Telefónica 2023 beendet und seine Kunden zu Vodafone migriert. Der Aufbau eines eigenen Netzes kommt jedoch langsamer voran als geplant.

Wichtige Eckpunkte laut Insidern:

  • Telefónica prüft Kooperation oder Übernahme von 1&1
  • Gespräche laufen, aber in frühem Stadium
  • 1&1 kämpft mit hohen Netzaufbaukosten
  • Telefónica sucht nach Wachstumsoptionen

Analysten sehen laut New Street Research in einer Fusion erhebliche Synergiepotenziale von bis zu 7,2 Milliarden Euro. Eine Übernahme würde Telefónica jedoch weiter verschulden und kartellrechtliche Hürden aufwerfen. Zudem müsste der Vertrag zwischen 1&1 und Vodafone neu bewertet werden. Der Markt gilt derzeit als stark umkämpft, mit sinkenden Margen für die Netzbetreiber.

Ob Telefónica und United Internet tatsächlich zu einer Einigung kommen, bleibt offen. Analysten halten einen Zusammenschluss binnen zwölf Monaten nur für wenig wahrscheinlich. Dennoch sehen viele Beobachter strukturellen Druck zur Konsolidierung. Ich finde, eine solche Bewegung könnte zwar wirtschaftlich sinnvoll sein, würde aber das Kräfteverhältnis im deutschen Mobilfunkmarkt spürbar verändern.

Preisvorteile und Unlimited Basic: Das steckt in den neuen Happy-SIM-Tarifen

Happy SIM startet ab sofort mit einem neuen Tarifportfolio inklusive Unlimited-Option und Preisvorteilen für Kunden.

20. Oktober 2025

