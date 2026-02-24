Telekom bricht Glasfaser-Rekord: So schnell surfen Kunden jetzt

Marktgeschehen

Die Telekom erreicht im Januar 2026 einen neuen Rekord beim Glasfaser-Ausbau mit 120.000 neuen Anschlüssen.

Der Januar 2026 brachte der Telekom trotz Winterwetters einen Zuwachs von rund 120.000 Glasfaseranschlüssen. Dies entspricht einem Plus von über 40 Prozent im Vergleich zur Bestmarke des Vorjahres, die bei 85.000 Anschlüssen lag.

Laut Angaben des Unternehmens sollen jährlich mindestens 2,5 Millionen neue Anschlüsse hinzukommen, um Deutschland weiter zum Glasfaserland auszubauen. Rodrigo Diehl, Vorstand für das Deutschlandgeschäft der Telekom, kündigte an, dass 2027 eine Million neue aktive Glasfaseranschlüsse geplant sind.

Glasfaser-Verfügbarkeit und Geschwindigkeiten für Kunden

Der Glasfaserbestand bei der Telekom liegt aktuell bei 12,7 Millionen Anschlüssen. Kundinnen und Kunden können Bandbreiten von bis zu 2.000 Mbit/s nutzen, während über 37 Millionen Haushalte und Unternehmen Zugriff auf Tarife mit bis zu 100 Mbit/s haben.

Rund 32 Millionen davon können Geschwindigkeiten bis zu 250 Mbit/s buchen. Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss logischerweise einen entsprechenden Glasfaser-Tarif buchen.

Beliebte Anwendungen im Telekom-Netz

Die meistgenutzten Anwendungen im Januar im Telekom-Netz

  • MagentaTV
  • YouTube
  • Netflix
  • Instagram
  • Amazon Prime

Bei Upload-Diensten lagen Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Teams, iCloud und YouTube an der Spitze. Diese Zahlen verdeutlichen die Nutzungsschwerpunkte der Kunden.

