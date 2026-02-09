Telekom erhöht Festnetzpreise für viele MagentaZuhause-Bestandskunden

Die Deutsche Telekom erhöht ab April 2026 die monatlichen Grundpreise für zahlreiche Festnetz-Bestandskunden um bis zu zwei Euro.

Die Deutsche Telekom informiert derzeit Bestandskunden über eine Preisanpassung bei Festnetzanschlüssen. Betroffen sind Kunden in MagentaZuhause- sowie Call-&-Surf-Tarifen, die vor April 2023 abgeschlossen wurden. Laut Unternehmensangaben steigt der monatliche Grundpreis in diesen Tarifen ab dem 1. April 2026 um 2,00 Euro brutto.

In einzelnen Fällen spricht die Telekom Bestandskunden aktiv mit Angeboten zur Vertragsverlängerung an. Dabei werden zeitlich begrenzte Preisvorteile eingeräumt, während sich die Konditionen über die gesamte Vertragslaufzeit aus Sicht der Kunden verschlechtern können. In anderen Fällen erfolgt die Preiserhöhung ohne alternatives Angebot.

Preisanpassung bei MagentaZuhause und Call-&-Surf

In einer E-Mail verweist das Unternehmen auf gestiegene Kosten für Netzbetrieb, Netznutzung und Serviceleistungen. Auf dieser Grundlage werde der Preis für bestehende Verträge angepasst.

Das Anschreiben im Wortlaut:

Preisanpassung zum 1. April 2026 Hallo, wir möchten uns herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie Kundin bzw. Kunde bei uns sind. Wir arbeiten stetig daran, unser Netz auszubauen und zu modernisieren, damit Sie auch in Zukunft in bester Qualität und im besten Netz* telefonieren und surfen können. Die Kosten insbesondere für Betrieb und Nutzung unseres Netzes sowie für Servicedienstleistungen sind gestiegen. Trotz dieser Entwicklungen haben wir die Preise über viele Jahre stabil gehalten. Nun ist es leider notwendig, eine Anpassung vorzunehmen. Auf Basis unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen passen wir daher den Preis für Ihren MagentaZuhause L (2) Vertrag an. Ab 1. April 2026 erhöht sich der monatliche Grundpreis um 2,00 Euro von 44,95 Euro auf 46,95 Euro (alle Preise brutto).

Beim Tarif MagentaZuhause L steigt der monatliche Preis beispielsweise von 44,95 Euro auf 46,95 Euro brutto. Geschäftskunden erhalten laut Telekom inhaltlich identische Schreiben, dort wird die Erhöhung mit 1,68 Euro netto angegeben.

Wesentliche Punkte zur Preiserhöhung:

Erhöhung um 2,00 Euro brutto pro Monat

Gültig ab 1. April 2026

Betroffen sind Tarife vor April 2023

Bestandskunden zahlen weiterhin weniger als Neukunden

Die Telekom hat die Preiserhöhung auf Anfrage bestätigt und weist darauf hin, dass Kunden der Preisanpassung nicht aktiv zustimmen müssen. Der Vertrag läuft automatisch zu den neuen Konditionen weiter. Gleichzeitig besteht ein Sonderkündigungsrecht, das innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung ausgeübt werden kann, frühestens jedoch zum Ablauf des 31. März 2026.

