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Telekom erweitert das Mobilfunknetz

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Telekom 5g

Die Telekom hat ihr Mobilfunknetz mit neuen Standorten und zusätzlicher Kapazität erweitert.

Die Telekom hat im Februar 69 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen und an 175 bestehenden Standorten die Kapazität erhöht. Laut Unternehmensangaben wurden die meisten neuen Anlagen in Nordrhein-Westfalen errichtet, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern.

Die 5G-Abdeckung erreicht demnach rund 99 Prozent der Haushalte, während 4G nahezu flächendeckend verfügbar ist.

Auch Hybrid-Anschlüsse profitieren laut Telekom vom Ausbau, da sie Festnetz und Mobilfunk kombinieren. Dadurch können höhere Datenraten erzielt werden, insbesondere in Regionen mit begrenzter Festnetzleistung. Der Router nutzt automatisch zusätzliche Mobilfunkkapazität, wenn die Leitung ausgelastet ist.

Ausbau des Ultra-Kapazitätsnetzes und Technikdetails

Die Telekom verfolgt den Aufbau eines sogenannten „Ultra-Kapazitätsnetzes“. Dabei sollen 90 Prozent der Standorte künftig Gigabit-Geschwindigkeiten pro Funkzelle ermöglichen. Grundlage sind Low-Band-Frequenzen für Reichweite und Mid-Band-Frequenzen für hohe Datenraten, ergänzt durch gezielten Einsatz im 3,6-GHz-Bereich.

Zentrale Ausbaupunkte

  • 69 neue Standorte im Februar
  • Kapazitätsplus an 175 Anlagen
  • 5G für rund 99 Prozent der Haushalte
  • Glasfaseranbindung für viele Standorte geplant

Interessierte Kunden können ihre Mobilfunkversorgung auf der Website der Telekom überprüfen oder sich in Telekom Shops, Fachmärkten oder bei der kostenlosen Hotline informieren.

Das Mobilfunknetz der Telekom ist momentan „das beste in Deutschland“. Das ist das Ergebnis verschiedenen Tests.

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