Telekom MagentaMobil: Neue Tarife starten

Die Telekom erweitert ab heute ihre Mobilfunktarife um zusätzliches Datenvolumen für Reisen außerhalb der Europäischen Union.

Ab dem 4. Februar 2026 profitieren Kunden der MagentaMobil-Tarife von inkludierten Datenpaketen für die Ländergruppen 2 und 3.

Das Jahresvolumen reicht dabei von 2 GB im Tarif XS über 4 GB im Tarif S, 10 GB im Tarif M, 25 GB im Tarif L bis hin zu 50 GB im Tarif XL. Dieses Volumen steht jedes Kalenderjahr erneut zur Verfügung und lässt sich flexibel nutzen.

Laut Unternehmensangaben ist die Telekom damit der erste deutsche Anbieter, der in allen Haupttarifen Datenvolumen für außereuropäisches Roaming bietet.

Pluskarten und MultiSIM: Neue Features für Nutzer

Ab heute gelten alle Leistungen der Hauptkarte auch für PlusKarten. Die Tarife MagentaMobil L und XL beinhalten zusätzlich eine Flatrate für Auslandstelefonie in die EU, die Schweiz, Großbritannien und die Türkei.

MultiSIM-Karten sind ebenfalls integriert: eine bei L, zwei bei XL zur Nutzung auf Tablets oder Smartwatches. Wer eine PlusKarte zu M oder L hinzubucht, surft unbegrenzt im Telekom-Netz. MagentaEINS-Kunden profitieren auch im S-Tarif vom doppelten Unlimited-Effekt.

Die neuen Tarife auf einen Blick

MagentaMobil XS: 20 GB, 2 GB Auslandsvolumen, 29,95 €/Monat

MagentaMobil S: 30 GB, 4 GB Auslandsvolumen, 39,95 €/Monat

MagentaMobil M: 50 GB, 10 GB Auslandsvolumen, 49,95 €/Monat

MagentaMobil L: 100 GB, 25 GB Auslandsvolumen, 59,95 €/Monat, Auslandstelefonie-Flatrate, 1 MultiSIM

MagentaMobil XL: unbegrenzt, 50 GB Auslandsvolumen, 84,95 €/Monat, Auslandstelefonie-Flatrate, 2 MultiSIM

Die Tarife sind 5G-fähig und nutzen das Netz der Telekom mit über 36.000 Mobilfunkstandorten, LTE-Abdeckung nahezu 100 Prozent. Die Verträge sind mit 24 Monaten Laufzeit oder flexibel ohne Mindestlaufzeit buchbar.

