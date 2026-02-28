Telekom erzielt drastische Energieeinsparungen im 5G-Kernnetz

Die Deutsche Telekom reduziert den Energieverbrauch im 5G-Kernnetz nach eigenen Angaben um bis zu 65 Prozent.

Die Deutsche Telekom hat ein neues Energiemanagement für ihr Mobilfunk-Kernnetz entwickelt, das Rechen-, Netzwerk- und Cloud-Ressourcen dynamisch nach Bedarf steuert.

Gemeinsam mit Partnern wie Lenovo, HPE, AMD und Mavenir werden energieeffiziente Hardware und Softwarelösungen eingesetzt, um den Verbrauch über alle Netzebenen hinweg zu senken. Erste Live-Tests zeigen positive Ergebnisse, und das Konzept soll kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Ganzheitliches Energiemanagement und Cloud-Architektur für 5G

Neu ist der Ansatz „Full Stack Energy Efficiency“, der den Energieverbrauch über den gesamten Technologie-Stack analysiert. Vom Server über Prozessoren, Netzwerke, Betriebssysteme und Cloud bis zum 5G-Core-Service lassen sich Optimierungen gezielt umsetzen. Anpassungen in der Software wirken direkt auf die darunterliegende Hardware, wodurch die Effizienz deutlich steigt.

Horizontal-Telco-Cloud als Grundlage für Skalierung

Die Telekom setzt auf die eigene Horizontal-Telco-Cloud, eine standardisierte Plattform, die isolierte Einzellösungen ersetzt. Netzfunktionen lassen sich unabhängig skalieren und aktualisieren, was Betrieb und Weiterentwicklung vereinfacht.

Offene Standards und Open-Source-Komponenten bilden die Basis, die gemeinsam mit Partnern wie Amdocs, HPE, Mavenir und Nokia entwickelt wird. Laut Unternehmensangaben dient die Cloud als Blaupause für KI-gestützten und energieeffizienten Netzbetrieb.

Wichtige Punkte auf einen Blick:

Bis zu 65 Prozent Energieeinsparung im 5G-Kernnetz

Software- und hardwarebasierte Steuerung über alle Netzebenen

KI-basierte Algorithmen für dynamische Ressourcennutzung

Horizontale Cloud-Architektur für standardisierte Netzfunktionen

Eigenentwicklung in Kooperation mit Technologiepartnern

