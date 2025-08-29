Provider

Telekom informiert über Fortschritte im Mobilfunknetz – 850 Standorte betroffen

Autor-Bild
Von
|
Telekom 1

Die Telekom hat im Juli ihr Mobilfunknetz ausgebaut. Dafür wurden neue Standorte in Betrieb genommen und bestehende Stationen erweitert, um die Netzkapazität zu erhöhen. Nach Unternehmensangaben betrifft der Ausbau sowohl 4G- als auch 5G-Verbindungen.

Im Einzelnen hat die Telekom 115 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen. Zusätzlich wurden an 741 bestehenden Standorten Kapazitäten erweitert. An 257 dieser Standorte ist 5G erstmals freigeschaltet worden. Damit soll laut Telekom das sogenannte „Ultra-Kapazitätsnetz“ weiter gestärkt werden.

In Nordrhein-Westfalen wurden die meisten neuen Standorte errichtet (23), gefolgt von Hessen (17) und Bayern (15). Bei den Kapazitätserweiterungen liegt Nordrhein-Westfalen ebenfalls vorne mit 154 Standorten, gefolgt von Baden-Württemberg (94) und Bayern (79).

Nach Unternehmensangaben können aktuell über 98 Prozent der Haushalte in Deutschland 5G nutzen, während die Abdeckung mit 4G nahezu flächendeckend ist.

Zur Telekom-Netzabdeckungskarte →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Telekom informiert über Fortschritte im Mobilfunknetz – 850 Standorte betroffen
Weitere Neuigkeiten
Sim24
sim24 Comeback – 20 GB 5G Allnet-Flat für 5 €
in Tarife
Tesla präsentiert neues Model Y Performance
in Mobilität
Deutschland Germany De Schland
Bundestagszusammenfasser: Onlineprojekt bündelt Gesetzgebungsinformationen
in Dienste
Rente Opa Alt
Digitalisierung als Barriere: Ältere Menschen fordern Recht auf analoges Leben
in Gesellschaft
Kommentar: LEGO DC Arkham Asylum (76300) wird nicht nur Schurken abschrecken
in Kommentar
Trade Republic und Kappa präsentieren limitiertes „Retire Rich“-Trikot
in Marktgeschehen
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S25 Ultra 100-GB-Bundle ist zurück – und günstiger als zuvor
in Tarife
Avm Fritzbox 7590 Ax
FRITZ!Box 7590 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow verlängert Zinsaktion
in Fintech
Apple Logo Feuer Header
Apple entfernt iTorrent aus EU-AltStore
in News