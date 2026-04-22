Telekom-Kracher: Diese Marken dominieren Kundenzufriedenheit

Das YouGov-Ranking 2026 bestätigt, dass congstar und die Marke fraenk in Deutschland eine besonders hohe Kundenzufriedenheit erreichen.

Im aktuellen Kundenzufriedenheits-Ranking 2026 der internationalen Data und Analytics Group YouGov in Zusammenarbeit mit dem SZ Institut der Süddeutschen Zeitung belegt die von congstar realisierte Marke fraenk mit einem Score von 93,7 den ersten Platz im Gesamtranking über alle 791 analysierten Marken hinweg.

Congstar selbst erreicht mit einem Score von 90,9 den sechsten Platz im Gesamtvergleich aller Branchenmarken. In der Kategorie Telekommunikationsdienste liegen beide Anbieter ebenfalls an der Spitze, wobei fraenk Platz eins und congstar Platz zwei unter insgesamt 17 Marken einnimmt.

Die Ergebnisse basieren laut YouGov auf mehr als 950.000 bevölkerungsrepräsentativen Online-Interviews, die im Zeitraum vom 01.03.2025 bis 28.02.2026 über den YouGov BrandIndex erhoben wurden. Berücksichtigt wurden nur Marken mit ausreichender Kundenzahl und einer Mindestanzahl an Tracking-Tagen.

Der Kundenzufriedenheits-Score ergibt sich aus dem Saldo positiver und negativer Kundenurteile auf einer Skala von minus 100 bis plus 100.

congstar und fraenk führen Telekommunikationsranking 2026 an

Im Branchenvergleich der Telekommunikationsdienste werden fraenk und congstar als führende Anbieter ausgewiesen. Fraenk erhält zusätzlich die Auszeichnung „Höchste Kundenzufriedenheit 2026“ des SZ Instituts der Süddeutschen Zeitung. Laut Unternehmensangaben basiert die hohe Platzierung auf einer konsequenten Ausrichtung an Kundenerwartungen sowie auf transparenten Tarifstrukturen und einem einheitlichen Markenauftritt.

Zentrale Ergebnisse im Überblick

fraenk erreicht Platz 1 im Gesamtranking aller Marken

congstar erreicht Platz 6 im Gesamtranking

Beide Anbieter führen die Kategorie Telekommunikation an

Mehr als 950.000 Interviews bilden die Datengrundlage

Ich halte das Ergebnis vor allem für ein deutliches Signal dafür, wie stark sich Marken, die auf klare Tarifmodelle und einfache Strukturen setzen, inzwischen im Telekommunikationsmarkt positionieren können. Gleichzeitig zeigt der Vergleich, dass Zufriedenheit zwar datengetrieben messbar ist, aber immer auch von der Auswahl der Bewertungsparameter abhängt. In Sachen fraenk kann ich dem Ergebnis aus ganz persönlicher Kundensicht jedenfalls voll zustimmen.

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