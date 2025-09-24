Telekom: Neue MagentaMobil Young Tarife kommen – doppeltes Datenvolumen, halber Preis

Die Telekom führt zum 7. Oktober neue MagentaMobil-Young-Tarife für Kunden unter 28 Jahren ein. Diese orientieren sich an den Standard-Tarifen, bieten jedoch Preisvorteile von 50 Prozent und teilweise doppeltes Datenvolumen.

Laut Unternehmensangaben kostet der Einstiegstarif MagentaMobil S Young 19,95 Euro pro Monat und enthält 30 GB Datenvolumen. Der MagentaMobil M Young bietet 100 GB für 24,95 Euro monatlich, beim MagentaMobil L Young sind es 200 GB für 29,95 Euro.

Der Unlimited-Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen liegt bei 42,95 Euro. Ab dem M-Tarif ist das Datenvolumen im Vergleich zu den Standardtarifen verdoppelt.

Neue Telekom Mobilfunktarife mit Zusatzleistungen

Zusätzlich sind im L- und im Unlimited-Tarif Auslandstelefonie-Flatrates enthalten, die Gespräche von Deutschland in Netze der EU, Schweiz, Großbritannien und Türkei abdecken. Im größten Tarif gibt es zudem 5 GB Extra-Datenvolumen für die Nutzung in weiteren internationalen Regionen. Der L-Tarif enthält eine kostenlose MultiSIM, beim Unlimited-Tarif sind es zwei.

Die Tarife sind mit 24-monatiger Laufzeit oder als Flex-Variante ohne Mindestlaufzeit buchbar. Auch aktuelle Endgeräte können in Kombination erworben werden. Der Verkaufsstart ist für den 7. Oktober 2025 im Fachhandel, online und in Telekom-Shops vorgesehen.

MagentaMobil S Young: 30 GB für 19,95 €/Monat

MagentaMobil M Young: 100 GB für 24,95 €/Monat

MagentaMobil L Young: 200 GB für 29,95 €/Monat

MagentaMobil Unlimited Young: Unbegrenztes Datenvolumen für 42,95 €/Monat

