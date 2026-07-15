Telekom Prepaid Guthaben jetzt günstiger sichern

Cyberport bietet derzeit 16 Prozent Rabatt auf digitales Telekom Prepaid Guthaben.

Cyberport hat eine zeitlich begrenzte Rabattaktion für Telekom Prepaid Guthaben gestartet. Laut Anbieter erhalten Käufer derzeit 16 Prozent Nachlass auf digitale Guthabencodes. Die Aktion umfasst Guthabenkarten mit einem Nennwert von 5 bis 50 Euro, die nach dem Kauf digital bereitgestellt werden (demnach versandkostenfrei).

Das Angebot richtet sich an Nutzer von Telekom Prepaid-Tarifen, die ihr Guthaben aufladen möchten. Laut Shop erfolgt die Einlösung entweder über die MeinMagenta-App oder alternativ direkt am Mobiltelefon per Tastencode.

Telekom Prepaid Guthaben digital aufladen

Die wichtigsten Informationen:

16 Prozent Rabatt auf Telekom Prepaid Guthaben

Digitaler Guthabencode ohne Versand

Einlösung per MeinMagenta App oder Tastencode

Guthabenwert von 5 bis 50 Euro erhältlich

Für die Aufladung kann der erhaltene Code wie erwähnt in der MeinMagenta-App eingegeben werden. Alternativ lässt sich der Code über die Tastenkombination *101*Aufladecode# eingeben. Anschließend führen die Hinweise auf dem Mobiltelefon durch den weiteren Einlösevorgang.

Zur Telekom-Prepaid-Guthabenaktion →

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