Telekom: So lief der Netzausbau im Jahr 2025

Die Deutsche Telekom hat im Jahr 2025 den Glasfaserausbau in Deutschland mit Rekordtempo vorangetrieben.

Laut Unternehmensangaben gingen im laufenden Jahr durchschnittlich sieben neue Glasfaseranschlüsse pro Minute ans Netz. Mittlerweile können rund 12,5 Millionen Haushalte einen Glasfaseranschluss buchen, von denen über zwei Millionen bereits aktiv Highspeed-Internet nutzen.

Der Telekom zufolge wurde damit das Ausbauziel für das Jahr vollständig erreicht. Das Glasfasernetz umfasst nun über 860.000 Kilometer. Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss logischerweise einen entsprechenden Glasfaser-Tarif buchen.

Parallel dazu hat das Unternehmen die Mobilfunkabdeckung weiter ausgebaut. 128.000 Antennen, davon 108.000 mit 5G-Technologie, sollen 99 Prozent der Menschen in Deutschland erreichen.

Bei LTE liegt die Abdeckung sogar bei 99,6 Prozent. Das Netz bietet nach Unternehmensangaben stabile Verbindungen und eine Sprachqualität, die 99,84 Prozent aller Telefonate ohne Abbruch ermöglicht. Für Großveranstaltungen kamen zusätzlich fast 200 mobile Standorte zum Einsatz.

Telekom erzielt Rekorde bei Datenvolumen und Energieeffizienz

Im Mobilfunk stieg das übertragene Datenvolumen 2025 um 31 Prozent auf rund 5000 Petabyte. Im Festnetz verzeichnete die Telekom ein Plus von knapp zehn Prozent, getrieben durch Videokonferenzen, Streaming und Cloud-Dienste. Magenta TV und YouTube führten bei den meistgenutzten Plattformen.

Trotz des gestiegenen Datenverkehrs reduzierte sich der Stromverbrauch pro übertragenem Terabyte laut Telekom durch modernisierte Technik und den Rückbau älterer Systeme. Der Strombedarf werde zudem vollständig aus erneuerbaren Energien gedeckt.

Wichtige Kennzahlen des Netzausbaus im Jahr 2025:

  • 2 Mio. aktive Glasfaserhaushalte
  • 12,5 Mio. buchbare Anschlüsse
  • 31 % mehr Daten im Mobilfunk
  • 99 % 5G-Abdeckung
  • 860.000 km Glasfasernetz

