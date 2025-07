Telekom streamt Wacken Open Air 2025 kostenlos und verschenkt unbegrenztes Datenvolumen

Die Telekom ist exklusiver Partner des Wacken Open Air 2025 (30. Juli bis 2. August in Wacken, Schleswig-Holstein) und überträgt das Festival an vier Tagen per Livestream.

Zu den angekündigten Bands zählen unter anderem Guns N‘ Roses, Machine Head, Papa Roach und Gojira. Es werden rund 85.000 Besucher erwartet. Der Livestream ist kostenlos über MagentaMusik, MagentaTV und den Sender „#dabeiTV“ abrufbar. Durch das Programm führen die Moderatoren Kessy und Tobi.

Zusätzlich bietet der zeitlich begrenzte Wacken-MagentaTV-Flex-Tarif (Buchung vom 23.07.–13.08.) drei Monate lang 30 Prozent Rabatt: 7 statt 10 Euro pro Monat. Bei Abschluss erhalten Kunden außerdem einen 25-Prozent-Gutschein für MetalMerch. Das Angebot ist kontingentiert. Der Tarif hat keine Mindestlaufzeit und ist monatlich kündbar.

Zusatzangebote mit „Magenta Moments“ und Netzmaßnahmen

Über das Vorteilsprogramm „Magenta Moments“ in der „MeinMagenta”-App können Telekom-Kunden vor Ort limitierte Vorteile erhalten, solange der Vorrat reicht. Dazu zählen Verlosungen von Meet-and-Greets (einschließlich mit Wacken-Mitgründer Holger Hübner), Backstage-Touren, eine Song-Aufnahmesession mit Beyond the Black, zwei signierte Wacken-Gitarren sowie Tickets für Wacken United.

Obendrein können Telekom-Kunden über „Magenta Moments“ unbegrenztes Datenvolumen freischalten, um das Festival digital zu teilen, heißt es von der Telekom.

Zur Netzversorgung plant die Telekom, acht temporäre Container-Masten einzusetzen, um Kapazität für Telefonie, Datenverkehr und Streaming bereitzustellen. Laut Unternehmensangaben war das Wacken Open Air im Vorjahr das Festival mit dem höchsten Datenvolumen im Telekom-Netz: Es wurden mehr als 140.000 Gigabyte übertragen, wobei sich rund 85.000 Besucher vor Ort befanden und der 5G-Anteil über 40 Prozent lag.

