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Telekom treibt Glasfaser-Ausbau trotz Winter voran

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Dl Glasfaser Netzausbau

Die Deutsche Telekom hat ihr Glasfasernetz im Februar weiter ausgebaut und erreicht damit viele zusätzliche Haushalte und Unternehmen.

Die Deutsche Telekom hat ihr Glasfasernetz im Februar um 80.000 weitere Anschlüsse erweitert. Damit können bundesweit nun 12,8 Millionen Haushalte und Unternehmen Glasfaser mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 Mbit pro Sekunde buchen. Laut Unternehmensangaben bleibt der Ausbau trotz winterlicher Bedingungen stabil.

Auch abseits der Glasfaser wächst die Versorgung. Rund 37 Millionen Haushalte erreichen mindestens 100 Mbit pro Sekunde, während für 32 Millionen Anschlüsse Geschwindigkeiten von bis zu 250 Mbit verfügbar sind.

Streaming und Cloud prägen die Internetnutzung

Ein Blick auf die Nutzung zeigt laut Telekom eine klare Verteilung. Beim Download dominieren Unterhaltungsangebote wie MagentaTV sowie Plattformen wie YouTube, Netflix, Instagram und Amazon Prime. Diese Anwendungen belegen die vorderen Plätze im Datenverkehr.

Wichtige Anwendungen im Überblick

  • MagentaTV und Streamingdienste beim Download führend
  • Cloud-Dienste dominieren den Upload
  • Kommunikationstools wie Microsoft Teams relevant
  • Messenger-Dienste wie WhatsApp weiterhin stark genutzt

Beim Upload stehen hingegen Cloud-Dienste im Vordergrund. Amazon Web Services, Google Cloud und iCloud gehören zu den meistgenutzten Anwendungen. Auch Microsoft Teams und WhatsApp spielen eine wichtige Rolle im Datenverkehr.

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss logischerweise einen entsprechenden Glasfaser-Tarif buchen.

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