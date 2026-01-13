Tesla aktualisiert das Model Y für 2026

Tesla folgt nicht dem üblichen Rhythmus der Automobilbrache und bringt immer mal wieder Neuerungen, die man vorher nicht groß ankündigt. In den USA gibt es eine aktualisierte Version des Tesla Model Y, die zwei Änderungen mitbringt.

Zum einen gibt es jetzt wieder eine Option für eine weitere Sitzreihe hinten (es ist aber nicht die längere Version „YL“ aus China), diese wurde mit dem neuen Design letztes Jahr gestrichen, und die Decke im Innenraum ist jetzt (endlich!) dunkel.

Ich kenne Nutzer, die ihren Tesla umgebaut und die Verkleidung geändert haben, weil die helle Optik nicht optimal ist und vor allem nicht zum dunklen Innenraum passt. Mir persönlich sagt die dunkle Optik im Dachbereich deutlich mehr zu.

Laut Tesla gibt es diese dunklere Optik, und das verstehe ich wieder nicht, erst mit der Premium-Ausstattung. Teurer ist das immerhin nicht. Hinzu kommt außerdem noch ein etwas größeres Display (jetzt mit 16 Zoll) in der Mitte, so Tesla USA.

Bisher ist noch unklar, ob es diese Neuerungen auch bei uns geben wird, denn das Model Y wird nicht importiert, sondern in Grünheide gebaut. Ich gehe aber stark davon aus und würde mich wundern, wenn die helle Optik bei uns erhalten bleibt.

Bei der zusätzlichen Sitzreihe bin ich mir aber nicht ganz so sicher, da ergibt die längere Version, die sich bereits angedeutet hat, deutlich mehr Sinn. Tesla hat sich (und wird das bis zum Start sicher auch nicht tun) bisher nicht dazu geäußert.