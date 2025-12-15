Mobilität

Tesla plant ein neues Model Y für Deutschland

Tesla hat in den letzten Monaten einiges beim Model Y geändert und überarbeitet und einige Versionen auf den Markt gebracht. Doch im Sommer folgte in China mit dem Model Y L auch eine ganz neue Version, die noch ein bisschen größer ist.

In China sind solche Modelle nicht ungewöhnlich und werden oft exklusiv auf dem Markt vor Ort angeboten. Im Falle des Model Y L soll die Version aber wohl auch nach Europa kommen, wenn auch nicht direkt ins Tesla Werk in Deutschland.

Tesla könnte das Model Y nach langer Zeit also erstmals wieder importieren, was in diesem Fall vermutlich daran liegt, dass die Nachfrage nach so einer Version nicht groß genug ist. Vielleicht ist Grünheide aber auch zu ausgelastet für die Version.

Falls ihr euch bei der Ankündigung des größeren Tesla Model Y L geärgert habt, dass es nur nach China kommt, dann könnten das gute Nachrichten für euch sein. Wenn es stimmt, dann werden wir die Version direkt Anfang 2026 bei uns sehen.

