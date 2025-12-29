Mobilität

Tesla geht wohl etwas mehr auf Apple zu

Tesla ist nicht für Standards der Automobilbranche bekannt und geht den Weg oft alleine mit nativen Lösungen. Es gibt zwar Bereiche, wie bei den Apps, wo man auf das Angebot von Drittanbietern zugreifen kann, aber das war es auch schon.

Es sieht so aus, als ob sich die Marke allerdings 2026 etwas öffnen wird, denn es steht der Schritt zu Apple CarPlay im Raum. Doch nicht nur das, laut „Not a Tesla App“ deutet sich jetzt auch der Schritt zum Apple CarKey in der Tesla-App an.

Dieser basiert auf dem Digital Car Key des Car Connectivity Consortium (CCC) und ist ein Branchenstandard, den einige Marken unterstützen. Der Vorteil ist, dass man den digitalen Autoschlüssel so nativ im iPhone speichern kann (und zum Beispiel auch noch dann benutzen kann, wenn der iPhone-Akku eigentlich schon leer ist).

CarKey und CarPlay sind ein Anfang für ein offeneres Tesla. Unklar ist, ob wir auch Android Auto oder den Digital Car Key bei Google und Samsung (die unterstützen das bei Android ebenfalls) sehen werden. Bisher scheint man Apple zu bevorzugen.

