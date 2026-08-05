Tesla hat ein Problem: Nachfrage nach Elektroautos in China bricht ein

Schaut man sich die Zahlen der Gigafactory von Tesla in Shanghai an, dann sieht das mit 467.949 Einheiten auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Man liegt nur 2 Prozent hinter dem Rekord von 2023. Aber auch Tesla hat hier ein Problem.

Tesla China wird auf Export umgestellt

Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 ist der lokale Verkauf von Elektroauto um fast 20 Prozent eingebrochen, so Electrek. Der Export aus China hat sich dafür aber quasi verdoppelt und liegt mittlerweile in etwa auf dem Level der lokalen Zahlen.

In China selbst konnte Tesla also nur noch 238.955 Elektroautos verkaufen, dafür aber 228.994 Einheiten exportieren. Tesla kämpft, wie so ziemlich alle Automarken aktuell, mit einer schlechten Nachfrage in China, aber man hat eine Lösung dafür.

Optimal ist das nicht, immerhin kostet der Export mehr Geld und in vielen Regionen der Welt sind noch Zollgebühren fällig, aber so lange die Nachfrage außerhalb von China wächst, kann Tesla dies nutzen und die Produktion weiter gut auslasten.

Eigentlich wollte Elon Musk damals nur lokale Autos in China produzieren, aber das Werk wird zunehmend für den Export umgestellt und es wäre durchaus möglich, dass Tesla in diesem Jahr sogar erstmals mehr Autos exportiert als lokal verkauft.

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