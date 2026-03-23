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Tesla: Im Sommer startet (vielleicht) die FSD-Zukunft in Deutschland

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Tesla testet seit einer ganzen Weile das sogenannte FSD-Paket in den USA, war für „Full Self-Driving (Supervised)“ steht und langfristig völlig autonomes Fahren mit einem Tesla ermöglichen soll. Doch bis dahin ist es noch ein sehr weiter Weg.

Im April rechnet man mit einem wichtigen Meilenstein in Europa, denn laut Tesla dürfte es in den Niederlanden am 10. April die Freigabe für die FSD-Testphase geben. Eigentlich war dieser Schritt schon für den 20. März vorgesehen.

Nach dieser Freigabe dürfte es auch in anderen EU-Ländern recht schnell gehen, so Tesla, noch im Sommer möchte man in weiteren Ländern starten. Wir wissen bisher aber nicht, ob die FSD-Testphase im Sommer in Deutschland starten wird.

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22. März 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Neuhier 🔅
    sagt am

    Na ich bin gespannt: https://www.zeit.de/mobilitaet/2026-03/tesla-autonomes-fahren-system-untersuchung-usa-unfaelle-kameras-gxe

    Antworten

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