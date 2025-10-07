Tesla stellt günstigeres Model Y und Model 3 vor

Tesla hat heute wie erwartet eine günstigere Version des Model Y und Model 3 für den globalen Markt vorgestellt. Beide bekommen den Zusatz „Standard“ und die anderen drei Versionen nennen sich jetzt „Premium“ bzw. noch „Performance“.

Die günstigere Version gibt es in weniger Farben, ist langsamer und bei 200 km/h ist Schluss. Bei der Reichweite spricht Tesla von etwas mehr als 500 km und das günstigere Model Y sieht komplett anders aus, das Model 3 ist soweit identisch.

Man muss auch auf ein paar Extras verzichten, wie ein Glasdach, LEDs innen, das zweite Display hinten und es gibt einen weniger hochwertigen Innenraum. In den USA geht es heute bei 40.000 Dollar (Model Y) bzw. 37.000 Dollar (Model 3) los.

Bisher sind die deutschen Seiten noch nicht online, aber schaut im Laufe des Abends hier vorbei, ich rechne jederzeit damit. Bis dahin könnt ihr auf der US-Seite vorbeischauen und dort auch alle drei Versionen und deren Extras vergleichen.

Sieht mir langsam nach einem logischen Aufbau des Lineups aus, auch wenn ich davon ausgehe, dass das die Nachfrage nur kurzfristig ankurbeln wird, denn es sind für diese Klasse preislich attraktive Modelle, aber sie sind nicht „günstig“.

Ein kompakteres und günstigeres Elektroauto war mal bei Tesla in Planung, wurde dann aber vor ein paar Monaten von Elon Musk abgesagt. Diese neuen Standard-Versionen müssen es also richten, denn der Fokus liegt jetzt auf dem Robotaxi.