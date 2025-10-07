Volkswagen: Der VW ID Polo soll „die Nummer 1“ werden

Volkswagen hat große Ziele für den Elektro-Polo, der 2026 zu den Kunden rollt, denn „der ID. Polo soll in seinem Segment die Nummer eins in Deutschland und auch in Europa werden“, so Vertriebschef Martin Sander in der Automobilwoche.

Der VW ID Polo soll, wie auch der VW ID Cross, bei Volkswagen die „Auslieferungen an vollelektrischen Fahrzeugen deutlich steigern“ und das wird auch „die CO₂-Flottenemissionen des Volkswagen Konzerns“ senken, so Martin Sander weiter.

Mit dem VW ID Polo führt die Marke erstmals klassische Namen bei Elektroautos ein, dieser Schritt wurde im Rahmen der IAA angekündigt, auf der man auch den elektrischen Polo mit Folie zeigte – die Serie wird vermutlich erst 2026 gezeigt.