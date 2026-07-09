Das neue Tesla Model Y könnte auch bald bei uns starten

Tesla hat sich zwar vom großen Model X getrennt, aber in China sorgte man direkt für einen entsprechenden Ersatz, denn das neue Model Y L ist eine längere Version des Bestsellers und für viele vielleicht sogar die bessere Alternative dazu.

Vor ein paar Tagen startete der Verkauf des Tesla Model Y L in den USA und da haben sich einige die Frage gestellt, wie es denn bei uns aussieht. Noch ist die Lage unklar, aber laut Carwow testet Tesla diese Version jetzt in Deutschland.

🔥🇪🇺 Partially camouflaged Tesla Model Y L spotted testing in Germany. It features 20” Uberhelix wheels without aero covers. The European launch could happen in the coming weeks or months. (See thread) pic.twitter.com/ibjOfhewrV — The Tesla Newswire (@TeslaNewswire) July 9, 2026

Man ist mit einem Tesla Model Y L, welches als Erlkönig getarnt ist (warum auch immer, es ist ja bekannt) auf dem Nürburgring unterwegs, so die Quelle. Unklar ist nur, ob dieser Erlkönig in Grünheide gebaut oder aus China importiert wurde.

Tesla möchte die Produktion des Model Y in Deutschland ausbauen und Ende 2025 gab es einen Hinweis für ein europäisches Model Y L. Gut möglich, dass diese neue Version des Tesla Model Y also schon bald in Deutschland erhältlich sein wird.

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