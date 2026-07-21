Mobilität

Neues Tesla Model Y geplant? Lieferzeiten rutschen ins nächste Jahr

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Ein neues Modell von Tesla bekommt man in der Regel relativ schnell, jedenfalls nicht erst über ein halbes Jahr später. Sieht man sowas, dann hat das oft einen Grund. Wie beispielsweise eine kleine Modellpflege, die gerade realisiert wird.

Sehen wir bald eine Modellpflege beim Tesla Model Y in Grünheide? Dafür spricht, dass die Lieferzeiten aktuell gar nicht mal so gut sind. Die Performance-Version bekommt man zwar schon im September, bei der Premium-Version sind wir aber bei November mit dem Allradantrieb und sogar erst 2027 mit einem Elektromotor.

Die ganz normale Basis liegt auch schon im Oktober bis November derzeit, was doch überrascht, immerhin ist der Tesla Bonus zurück, der genau diese Version im Moment pushen soll. Oder will Tesla damit nur die Lager in Grünheide leeren?

Eine offizielle Aussage gibt es bei solchen Verzögerungen selten, es kann auch andere Gründe haben, wie die Einführung einer neuen Version oder vielleicht baut man die Produktion auch allgemein um, damit man die höhere Kapazität erreichen kann. Aber Februar 2027 ist schon eher ungewöhnlich bei Lieferzeiten von Tesla.

Die letzte Modellpflege ist noch gar nicht so lange her, aber sie fiel erstaunlich klein aus, ein technischer Sprung wäre so langsam also durchaus wieder angebracht.

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21. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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