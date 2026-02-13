Tesla startet 3.000 € Bonus für Model Y

Der Autobauer Tesla erleichtert ab sofort den Einstieg in die Elektromobilität mit einem neuen Bonus und frischen Finanzierungsoptionen.

Tesla bietet für das Model Y Standard Hinterradantrieb und das Model Y Standard Maximale Reichweite Hinterradantrieb ab sofort einen sogenannten „Tesla Bonus“ in Höhe von 3.000 € an.

Laut Unternehmensangaben können Kunden damit, je nach Anspruch auf staatliche E-Auto-Förderung, bis zu 9.000 € einsparen. Die Aktion gilt für alle Bezahlmethoden, einschließlich Barzahlung, Leasing und Finanzierung.

Die staatliche Förderung für Elektrofahrzeuge in Deutschland richtet sich an Käufer zukunftsfähiger Antriebe. Alle Tesla-Modelle erfüllen die Förderkriterien und sind damit bis zu 6.000 € förderfähig.

Der „Tesla Bonus“ wird auf diese staatliche Förderung aufgestockt, wodurch eine breitere Zielgruppe Zugang zu Elektromobilität erhält.

Neue Finanzierungsoptionen für das Model Y

0%-Finanzierung und Leasing

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

Zinssatz für Finanzierungen 0 % laut Tesla

Leasingraten ab 399 € pro Monat (Hinterradantrieb)

Förderfähige Käufer können monatliche Belastung auf 256 € senken (Model Y Hinterradantrieb; Leasingzeitraum 48 Monate und 10.000 km p. a.)

Fahrzeugpreis nach Tesla Bonus: 36.990 € (Hinterradantrieb) / 43.990 € (Maximale Reichweite Hinterradantrieb)

Staatliche Förderung bis zu 6.000 € individuell abziehbar

Das Angebot ist ab sofort gültig (bis zum 31.03.2026) und über den Online-Konfigurator sowie in allen Tesla Stores verfügbar. Der „Tesla Bonus“ in Höhe von 3.000 € besteht unabhängig von der staatlich zugesprochenen Förderung.

Ich sehe in diesem Angebot eine klare Strategie von Tesla, die Elektromobilität zugänglicher zu machen. Durch die Kombination aus Bonus, Finanzierung ohne Zinsen und staatlicher Förderung werden die Einstiegshürden für Käufer deutlich gesenkt, was gerade für finanzbewusste Kunden einen realen Vorteil darstellt. Zudem passt der Preis für das Model Y Standard mit Bonus nun deutlich besser ins Angebot, da sich der Abstand zum Premium-Modell vergrößert.