Mobilität

Tesla überrascht mit Gewinneinbruch

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Tesla verkauft wieder mehr Elektroautos, demnach gingen sehr viele Analysen von einem guten Wachstum beim Umsatz aus. Und das lag im zweiten Quartal mit 28,2 Milliarden Dollar sogar noch über allen Erwartungen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich Tesla sogar um 26 Prozent gesteigert. Doch der entscheidende Wert fiel.

Mit einem Gewinn von 1,11 Milliarden Dollar ging es 5 Prozent nach unten. Nicht viel, aber mit Blick auf das starke Wachstum bei den Auslieferungen und Umsatz kein gutes Signal. Und der „Free Cashflow“ stürzte sogar in den roten Bereich. Tesla gibt also mehr aus, als man einnimmt und die Aktie brach nach den Zahlen etwas ein.

Elon Musk baut Tesla aber gerade ein weiteres Mal um, er will weg von einer Marke für Autos und hin zu einem Anbieter für KI, Energie, Roboter und autonomes Fahren ist das Ziel. Doch mit Robotaxis und humanoiden Robotern verdient man eben noch kein Geld und diese Bereiche kosten dafür allerdings sehr viel in der Entwicklung.

Es bleibt also eine Wette auf die Zukunft, ob man glaubt, dass Tesla, die bei den Elektroautos in diesem Jahr die Führung abgeben dürften, in anderen Bereichen das Wachstum erreichen oder sogar steigern kann, in die man investiert. Langfristig vielleicht, kurzfristig könnten die Anleger aber zunehmend nervöser werden.

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