Mobilität

Nissan Leaf Nismo: Das ist die Performance-Version

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Nissan hat heute den Leaf Nismo vorgestellt und schickt die Performance-Version des Elektroautos auch direkt in Japan ins Rennen. Bisher ist noch unklar, ob wir den Nissan Leaf Nismo in Deutschland sehen, ich würde aber durchaus damit rechnen.

Optisch hat Nissan den normalen Leaf durchaus aufgewertet, mit 130 kW (136 PS) bzw. 160 kW (218 PS) ist das aber grenzwertig für eine Performance-Version, da habe ich schon mehr erwartet, das ist heutzutage oft bei der Basis der Standard.

Sportlichere Optik, etwas mehr Leistung, ein optimiertes Fahrwerk und vor allem ein höheres Preisschild, bis zu 40.000 Euro können hier umgerechnet fällig werden. Es gibt allerdings noch keine Details für Europa, daher ist ein Fazit aktuell schwierig.

Aber Performance-Versionen werden auch bei Elektroautos immer beliebter und die Auswahl steigt, mit Blick auf die Leistung vermute ich nur, dass es der Leaf da ein bisschen schwierig haben wird (vor allem, da der Ariya Nismo deutlich mehr hat).

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  1. Egon_meier 🪴
    sagt am

    Nissan war mit dem Leaf mal einer der ersten, die alltagstaugliche BEV lieferten und gut am Markt vertreten.
    DAs ist lange her. Seitdem hat dieser Hersteller nur noch Murks fabriziert: umgelabelte Chinesen, Verbrauchsmonster, Design-Fehlgriffe.
    Andere Hersteller sind nicht frei von Fehlern aber lernen aus ihnen. Nissan hat nichts gelernt.

    Antworten

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