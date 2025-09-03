Mobilität

Tesla veröffentlicht „Master Plan Part IV“

Autor-Bild
Von
|
Tesla Model Y 2025 De

Alles fing mit dem Tesla Roadster an, der das Tesla Model S und Tesla Model X finanzierte, die wiederum die Grundlage für das Tesla Model 3 und Tesla Model Y schafften. Der erste „Master Plan“ von Elon Musk wird bis heute häufig gelobt.

In den Jahren danach wurde Tesla zum Marktführer bei Elektroautos und baute sich ein großes Standbein mit Speicherlösungen und nachhaltiger Energie auf. Doch der Chef von Tesla verlor das Ziel aus den Augen und der zweite und dritte „Master Plan“ dümpelten so vor sich hin. Jetzt gibt bei Tesla den „Master Plan Part IV“.

Tesla setzt jetzt alles auf KI

Dieser liest sich aber wie eine Buzzword-Pressemitteilung für die Zukunft der künstlichen Intelligenz. Elektroautos, Solarlösungen und Co. stehen bei Tesla nicht mehr im Fokus, man will ein Unternehmen für KI und „nachhaltigen Wohlstand“ werden. Ziel sei eine „sichere, saubere und angenehmere Welt“, so Tesla weiter.

Wenn man sich den neuen Master Plan bei X so durchliest, dann wird man aber irgendwie auch nicht so richtig schlau, was Tesla da jetzt genau plant. Es klingt ein bisschen so, als ob man Grok den Text hat schreiben lassen, die KI von Elon Musk.

Bisher gab es immerhin relativ klare Ziele bei Tesla, jetzt klingt das alles doch sehr vage. Klar, viele der Ziele hat Tesla nicht wirklich erreicht, aber es gab sie eben.

Ich habe eher den Eindruck, als ob Elon Musk keinen klaren Master Plan mehr für Tesla hat und mit seiner Rolle als Chef von so vielen Unternehmen und in der Politik doch überfordert ist. Das merkt man mittlerweile auch bei den Zahlen von Tesla, daher wird es interessant zu sehen, ob der neue Master Plan wirklich ein Plan ist.

Apple iOS 26: Neue Beta, finale Version und Datum

Apple hat diese Woche eine neue Beta von iOS 26 und Co. veröffentlicht, das gab es seit 2018 nicht mehr,…

3. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Tesla veröffentlicht „Master Plan Part IV“
Weitere Neuigkeiten
Apple Vision „Air“ soll gegen 2027 kommen
in AR und VR
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Weitersurfgarantie für alle Prepaid-Kunden
in Tarife
Nintendo strebte Perfektion an: Switch 2 hätte früher kommen sollen
in Gaming
Google darf Chrome und Android behalten
in Marktgeschehen
Apple iOS 26: Neue Beta, finale Version und Datum
in Firmware und OS
Porsche Macan Elektro Turbo 2024 Android
Porsche bessert bei Software im Macan nach
in Mobilität
Blue Brixx Header
Blue Brixx: Klemmbaustein-Adventskalender 2025 starten in den Verkauf
in News
Apple: iPhone Fold kommt 2026 und iPad Fold kommt 2028
in Smartphones
Apple plant neuen Beats-Kopfhörer für 2025
in Audio
Amazon Prime Paket Header
Amazon Second Chance Deal Days gestartet – bis zu 50 % Rabatt
in News