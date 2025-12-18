THE 50: Prime Video bringt diese 50 „Stars“ ins Schloss

Prime Video veröffentlicht die Teilnehmer der dritten Staffel der Reality-Competition-Show THE 50.

In der neuen Staffel treten erneut 50 Reality-Persönlichkeiten gegeneinander an, um den Jackpot für eine ihrer Followerinnen oder einen ihrer Follower zu gewinnen. Die Serie umfasst 15 Episoden, in denen sowohl neue Herausforderer als auch bekannte All-Stars aus den bisherigen Staffeln dabei sind.

Austragungsort ist wie zuvor ein Schloss, in dem täglich Spiele und Abstimmungen über Verbleib oder Ausscheiden entscheiden. Die neue Staffel soll im Frühjahr 2026 starten.

Neue Staffel mit All-Stars und Neuzugängen

Laut Prime Video setzt sich der Cast aus bekannten Reality-Teilnehmern verschiedener Formate zusammen, darunter Mario Basler, Sarah Knappik, Claudia Obert, Raúl Richter, Narumol David, Chris Töpperwien und Gitta Saxx.

Produziert wird die Show von EndemolShine Germany und Rainer Laux Productions im Auftrag des Streamingdienstes. Die deutsche Version basiert auf der französischen Vorlage „Les Cinquante“ aus dem internationalen Banijay-Katalog.

Auswahl etwas bekannterer Teilnehmer

Mario Basler

Sarah Knappik

Martin Semmelrogge

Claudia Obert

Raúl Richter

Gitta Saxx

Alle Teilnehmer (Klicken zum Anzeigen)

Martin Semmelrogge, Mario Basler, Sarah Knappik, Sam Dylan, Rafi Rachek, Raúl Richter, Claudia Obert, Kate Merlan, Tessa Bergmeier, Alessia Herren, Maurice Dziwak, Umut Tekin, Chris Töpperwien, Vanessa Brahimi, Jennifer Iglesias, Julia Römmelt, Marlisa Rudzio, Antonia Hemmer, Narumol David, C-BAS, Chiara Fröhlich, Elsa Latifaj, Franzi Temme, Gina Beckmann, Marvin Kleinen, Marc-Robin Wenz, Lukas Baltruschat, Asena Neuhoff, Fabio De Pasquale, Jeje Lopes, Jenny Graßl, Leandro Fünfsinn, Max Suhr, Marvin Manson, Ron Bielecki, Jessica Hnatyk, Jana-Maria Herz, Germain Wolf, Gitta Saxx, Daniel Köllerer, Leon Shankara, Linda Braunberger, Luca Valerio, Oliver Ginkel, Paul Aubster, Philo, Richard Cwiertnia, Tim Dolle, Maria Bell und Lukas Kuhlmann (FBoy Island).

Der „Löwe“ als Spielleiter lässt die Teilnehmer in täglichen Challenges um den Startjackpot von 50.000 Euro kämpfen, der sich im Verlauf erhöhen oder verringern kann. Allianzen, strategische Entscheidungen und Abstimmungen bestimmen über das Weiterkommen der Spieler.

Die Show steht exklusiv Prime-Mitgliedern zur Verfügung und ist Teil des Abo-Angebots von 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro im Jahr. Diese Art von Inhalten interessiert mich persönlich überhaupt nicht, aber bekanntlich sind Geschmäcker verschieden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.