The Boys: Trailer für neue Staffel von „Gen V“ ist da

Amazon schickt am 17. September die zweite Staffel von Gen V bei Prime Video ins Rennen, das war bereits bekannt, was uns bisher aber noch fehlte, was ein Trailer für diese. Diesen hat man heute im Rahmen der San Diego Comic-Con gezeigt.

Das offizielle Spin-off von The Boys geht also in weniger als zwei Monaten in die nächste Runde und wird damit auch den Grundstein für das große Finale der alten Hauptserie legen. Ich fand Gen V überraschend gut damals, nicht so gut wie The Boys, aber es hat unterhalten. Ohne Chance Perdomo wird das aber anders sein.

Mal schauen, wie sie das in der neuen Staffel angehen, es wird ein Thema sein, was ich gut und wichtig finde. Das steht definitiv auf unserer Liste für den Herbst oder Winter. Der englische Trailer ist übrigens unter dem deutschen unten eingebunden.

