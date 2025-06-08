The Boys: Datum für neue Gen V-Staffel bei Amazon Prime Video

Unterhaltung

Amazon Prime Video schickt eine seiner erfolgreichsten Serien im nächsten Jahr in den Ruhestand, denn The Boys endet 2026 mit der nächsten Staffel. Aber Amazon baut das Universum weiter aus und hat es mit „Gen V“ auch schon 2023 erweitert.

Die zweite Serie im Universum von The Boys lief erfolgreich an und im Herbst geht es in die zweite Staffel. Genau genommen startet Gen V Staffel 2 am 17. September und wird exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Der Teaser ist schon da.

Mir hat die erste Staffel von Gen V ganz gut gefallen, aber ich blicke nach dem Tod von Chance Perdomo mit einem faden Beigeschmack auf die zweite Staffel. Doch im Teaser sieht es so aus, als ob sie das Thema in der neuen Staffel direkt angehen.

