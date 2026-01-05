The Witcher 3: Gibt es 2026 eine große Überraschung für Fans?

Gaming

The Witcher 3 gilt als eines der besten Spiele aller Zeiten und vor allem die DLCs und Nebenquests werden von Fans gelobt. Doch es gilt auch als abgeschlossen, bei CD Projekt Red arbeitet man immerhin schon länger an The Witcher 4.

In diesem Jahr könnte es aber eine große Überraschung geben, denn es deutet sich tatsächlich von zuverlässigen Quellen ein neues DLC an. Das wird aber nicht von CD Projekt Red, sondern von Fool’s Theory entwickelt, die aktuell auch am Remake von The Witcher arbeiten. 2026 könnte es sehr viele Witcher-News geben.

  1. Stefan K. 🔅
    sagt am

    Hätte nix dagegen, wenn die ersten beiden Witcher-Titel (inkl. DLCs natürlich) für die Switch2 raus kämen. 😁

