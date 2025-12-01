Gaming

GTA 6: Es gibt schon wieder einen neuen Leak

Autor-Bild
Von
|
Gta 6 Grand Theft Auto Header

Einige erinnern sich vermutlich noch an den September 2022, als es einen der größten Leaks von Rockstar Games gab und über 90 Minuten mit Gameplay von GTA 6 auftauchten. Dieser Leak wurde sogar später von Rockstar bestätigt.

Jetzt ist es erneut passiert, aber in einem deutlich kleineren Umfang als vor drei Jahren. Und man muss dazu sagen, dass es nicht wirklich spannend ist, da wir schon zwei Trailer und viel Material gesehen haben. Doch was gibt es dieses Mal?

Im heutigen Leak sehen wir eine Animation für eine Fahrradstation und eine weitere beim Verlassen eines Trucks. Dieses Material ist noch ohne hochwertige Grafiken.

Außerdem gibt es noch eine Animation des Wassers, bei der man einen Teil von Vice City sieht. Doch auch dieses Material ist natürlich noch lange nicht fertig.

Die Videos dürften echt sein, sie stammen von einem ehemaligen Mitarbeiter für Animationen bei Rockstar und wurden direkt nach dem Leak entfernt. Rockstar wird hier sicher intern reagieren, mit einem Statement ist allerdings nicht zu rechnen.

GTA 6: Fake-Leaks mit KI existieren

Warum greifen wir diesen Leak auf? Weil derzeit verdammt viele Fake-Leaks die Runde machen und die Ersteller dabei auf KI zurückgreifen. Sie nutzen Material aus den Trailern und vom Leak von 2022, um neues Material mit KI zu erstellen. Das wird dann in sozialen Medien geteilt und verbreitet sich derzeit äußerst schnell.

Das neue Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026, es wurde erst vor wenigen Tagen ein zweites Mal verschoben. Bisher gibt es zwei offizielle Trailer und eine umfangreiche Webseite, weiteres Material hat Rockstar noch nicht gezeigt.

Samsung S95F im Test: Das ist mein neuer OLED TV

Seit zwei Jahren begleitet mich der Samsung S95C im Alltag, die zweite Generation OLED TV mit einem Panel von Samsung…

30. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / GTA 6: Es gibt schon wieder einen neuen Leak
Weitere Neuigkeiten
Volkswagen Id. Gti Concept
Volkswagen kämpft mit Problemen bei der Planung für die Zukunft
in Mobilität
Zukunft von ChatGPT: Werbung zum 3. Jubiläum
in News
Lg G5 Oled Tv 2025
LG plant neues OLED-Flaggschiff für Januar 2026
in News
Gemini 2.0 kommt: Google plant „gewaltiges“ Design-Update
in Dienste
Samsung S95F im Test: Das ist mein neuer OLED TV
in Testberichte
Amazon Alexa Logo 2025 Header
Alexa, was wurdest du 2025 am häufigsten gefragt?
in News
Mein Tipp der Woche: Klaus (Weihnachtsfilm)
in Kommentar
Dkb Header
backFlip 48/2025: DKB überrascht mit der Rückkehr von „Cash im Shop“
in backFlip
EZVIZ erweitert CB8 Lite Kit um 4G-Funktion
in Smart Home
Globus Baumarkt führt Bonuskarte und Kunden-App ein
in Handel