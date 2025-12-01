GTA 6: Es gibt schon wieder einen neuen Leak

Einige erinnern sich vermutlich noch an den September 2022, als es einen der größten Leaks von Rockstar Games gab und über 90 Minuten mit Gameplay von GTA 6 auftauchten. Dieser Leak wurde sogar später von Rockstar bestätigt.

Jetzt ist es erneut passiert, aber in einem deutlich kleineren Umfang als vor drei Jahren. Und man muss dazu sagen, dass es nicht wirklich spannend ist, da wir schon zwei Trailer und viel Material gesehen haben. Doch was gibt es dieses Mal?

Im heutigen Leak sehen wir eine Animation für eine Fahrradstation und eine weitere beim Verlassen eines Trucks. Dieses Material ist noch ohne hochwertige Grafiken.

New GTA 6 footage found in a senior Rockstar animator’s demo reel:

– Motion-capture for the player’s bicycle animations

– Breakout/exit animation from Monster truck for a female NPC

– Ocean View can be seen in the third clip pic.twitter.com/6HC9zI0Anw — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) November 30, 2025

Außerdem gibt es noch eine Animation des Wassers, bei der man einen Teil von Vice City sieht. Doch auch dieses Material ist natürlich noch lange nicht fertig.

NEW GTA 6 LEAK JUST DROPPED A former Rockstar employee has leaked GTA 6 development footage in their demo reel, showing parts of Vice City while performing a water animation test. pic.twitter.com/Kiu7gcWP60 — Joker (@GTASixJoker) November 30, 2025

Die Videos dürften echt sein, sie stammen von einem ehemaligen Mitarbeiter für Animationen bei Rockstar und wurden direkt nach dem Leak entfernt. Rockstar wird hier sicher intern reagieren, mit einem Statement ist allerdings nicht zu rechnen.

GTA 6: Fake-Leaks mit KI existieren

Warum greifen wir diesen Leak auf? Weil derzeit verdammt viele Fake-Leaks die Runde machen und die Ersteller dabei auf KI zurückgreifen. Sie nutzen Material aus den Trailern und vom Leak von 2022, um neues Material mit KI zu erstellen. Das wird dann in sozialen Medien geteilt und verbreitet sich derzeit äußerst schnell.

Das neue Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026, es wurde erst vor wenigen Tagen ein zweites Mal verschoben. Bisher gibt es zwei offizielle Trailer und eine umfangreiche Webseite, weiteres Material hat Rockstar noch nicht gezeigt.