Tim Cook: „Es ist das mit Abstand erfolgreichste iPhone aller Zeiten“

Das iPhone Air mag ein Reinfall sein, aber das iPhone 17 und iPhone 17 Pro (Max) sorgten für einen Rekord bei Apple im Weihnachtsquartal. Die Nachfrage nach den beiden iPhones war Ende des Jahres laut Tim Cook „einfach atemberaubend“.

Apple blickt auf einen unglaublichen Umsatz von 143,8 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 42,1 Milliarden Dollar, so erfolgreich war das Unternehmen noch nie in der Geschichte von Apple. Doch das könnte Ende 2026 zu einem Problem werden.

In diesem Jahr fallen das iPhone Air 2 und iPhone 18 weg, sie kommen wohl erst Anfang 2027, und werden nur von einem iPhone Fold ersetzt. Es hängt jetzt also alles vom iPhone 18 Pro (Max) ab und das nach so einem massiven Rekordquartal.

Ich bin gespannt, wie Apple das eingeht, denn Investoren wissen das, aber nach so unglaublichen Zahlen könnte das nicht nur ein leichter Rückgang werden, das könnte, wenn die anderen Sparten es nicht abfangen, ein großer Einbruch werden.