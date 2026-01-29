Oppo ist zurück in Deutschland: Wir haben das offizielle Statement

Oppo ist wieder zurück in Deutschland und bietet die ersten Produkte über die offizielle Webseite an. Amazon? Negativ. Netzbetreiber? Nope. Wie ist denn also der aktuelle Stand? Ist das jetzt ein vollwertiges Comeback in Deutschland? Jain.

Deutschland ist für Oppo weiterhin „ein wichtiger Markt“, aber das hat man auch 2025 gesagt, als man eigentlich ein Comeback feiern wollte und nichts verkaufte.

Deutschland bleibt für OPPO ein wichtiger Markt in Europa. Derzeit nehmen wir über die offizielle Website von OPPO wieder Kontakt zu deutschen Kunden auf und ermöglichen ihnen den direkten Zugang zu ausgewählten Produkten und Dienstleistungen. Weitere Informationen zu den nächsten Schritten werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Weitere Details soll es also „zu gegebener Zeit“ geben, was ehrlich gesagt (für mich) keine Aussage ist, die Mut macht und Vertrauen mitbringt. Wenn man ein ernsthaftes Comeback anstrebt, dann muss man mehr Geld in die Hand nehmen.

Europa lohnt sich für China-Marken kaum

Doch der europäische Markt ist, wie auch der US-Markt, für Marken wie Oppo, OnePlus und Co. schwer zu erobern. Apple und Samsung dominieren diesen und selbst Xiaomi, die hier deutlich aktiver sind, tun sich in Deutschland echt schwer.

Hinzu kommt, dass der Hype von damals, als die Marken bekannt wurden, wieder weg ist und nur die Probleme mit den Patenten im Kopf geblieben sind. Wenn man sowas ändern will, müsste man zeigen, dass man jetzt wieder angreifen möchte.

Das macht man aber nicht, in dem man mal so nebenbei die deutsche Webseite ohne große Ankündigung online stellt und hofft, dass das schon irgendwer sieht.

Es erinnert mich an den Stand von OnePlus, bei dem letzte Woche das Ende die Runde machte. Ja, man hat es dementiert, aber die Taten sprechen eine andere Sprache. Ja, Oppo sagt, dass der deutsche Markt wichtig ist, aber man sieht es nicht. Am Ende zählen die Taten, warten wir also mal ab, ob da noch mehr kommt.