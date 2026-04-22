Tomb Raider: Neue Spiele werden später kommen

Eigentlich sollte es mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis in diesem Jahr ein Remake des Originals geben, aber laut „Tombs, Teas and Trauma“ und „Society of Raiders“ wird das Spiel etwas später erscheinen. Im Juni wird es wohl einen neuen Trailer geben, der den 12. Januar 2027 als finales Datum für dieses Remake zeigt.

Das ganz neue Spiel der Reihe, Tomb Raider: Catalyst, welches letztes Jahr auch im Rahmen der Ankündigung angeteasert und für 2027 versprochen wurde, soll dann erst 2028 erscheinen. Man geht also wohl (nicht nur) GTA 6 aus dem Weg, sondern muss die zwei Spiele allgemein ein kleines bisschen nach hinten verschieben.