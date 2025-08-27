Toniebox 2 und Tonieplay vorgestellt: Neue Generation interaktiver Audio-Unterhaltung

Tonies hat die Toniebox 2 und Tonieplay vorgestellt, die nächste Generation interaktiver, bildschirmfreier Audio-Unterhaltung für Kinder. Die Neuerungen sollen Kinder zwischen 1 und 9+ Jahren in ihrer Selbstständigkeit und Entwicklung unterstützen.

Die Toniebox 2 ist ein Audioplayer, der laut Unternehmensangaben speziell für Kinderhände entwickelt wurde. Sie soll robust sein und sowohl Geschichten als auch Spiele ohne Bildschirm und Werbung ermöglichen. Zusätzlich enthält sie neue Funktionen wie Nachtlicht, Sleep-Timer und Sonnenaufgangswecker, die Familien bei Routinen unterstützen. Alle bisherigen Tonies bleiben kompatibel.

Tonieplay: Interaktive Spiele ohne Bildschirm

Tonieplay erweitert die Toniebox 2 um interaktive Spiele, Quizze und Abenteuer, bei denen Kinder aktiv den Verlauf steuern. Die Inhalte starten mit zwölf Titeln und umfassen Figuren wie PAW Patrol, Winnie the Pooh oder Lalalinos. Laut Unternehmensangaben fördern die Spiele Problemlösungsfähigkeiten, Konzentration und Selbstvertrauen. Tonieplay unterstützt sowohl das Spielen alleine als auch in Gruppen mit Familie oder Freunden.

Funktionen der Toniebox 2 auf einen Blick:

Intuitive Bedienung für selbstständiges Spielen

Geeignet für Kinder von 1 bis 9+ Jahren

Einschlaf- und Aufwachhilfe mit Lichtfunktionen

Sicheres Spielen ohne Bildschirme oder Werbung

Kompatibel mit allen bisherigen Tonies

Neue Farben und modernisiertes Design

Die Toniebox 2 kann ab dem 27. August 2025 vorbestellt werden und ist ab dem 15. September 2025 verfügbar. Kostenpunkt: 109,99 Euro.