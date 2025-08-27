TP-Link stellt Babycam Tapo C840 vor – mit KI-Funktionen und 4-MP-Auflösung

TP-Link erweitert sein Sicherheitskamera-Portfolio um die neue Babycam Tapo C840, die mit KI-Funktionen und 4-Megapixel-Optik ausgestattet ist. Sie richtet sich an Eltern, die ihr Kind auch aus der Ferne überwachen möchten.

Die Tapo C840 ist mit einer Dual-Linsen-Kamera ausgestattet: Eine 4-Megapixel-Weitwinkeloptik für den Gesamtüberblick und ein FullHD-Teleobjektiv für Details. Die Kamera kann sich horizontal um 360° drehen und vertikal um 140° neigen. Über die Tapo-App lassen sich virtuelle Zonen definieren, die eine Meldung auslösen, wenn das Kind diese verlässt.

Laut Unternehmensangaben erkennt die KI Bewegungen, Geräusche und Gesichtsausdrücke, sodass Eltern informiert werden, wenn das Kind weint, wach ist oder eine ungünstige Position einnimmt. Nachts arbeitet die Kamera mit Infrarotlicht und kann optional ein Nachtlicht oder Einschlaflieder aktivieren.

Funktionen, Sicherheit und Kompatibilität der Tapo C840

Die Tapo C840 speichert Daten lokal auf einer microSD-Karte bis 512 GB oder über den Cloud-Dienst Tapo Care. Verschlüsselung erfolgt über 128-bit AES und SSL/TLS, WLAN-Verbindungen werden über WPA- und WPA2-PSK gesichert. Die Kamera ist kompatibel mit Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home und Samsung SmartThings, verfügt über Zwei-Wege-Audio und Bild-in-Bild-Ansichten.

Laut TP-Link lässt sie sich mit dem mitgelieferten Zubehör flexibel installieren. Die UVP liegt bei 199,90 €, verfügbar ab dem 1. September 2025.

Tapo C840 im Überblick

Bildsensor: 1/2.9″

Brennweiten: 2,53 mm ± 5 %, 6, 2 mm ± 5%

Blenden: F1.6 ± 5 %, F1.6 ± 10 %

Sichtfeld: Weitwinkel-Linse: 144° (diagonal), Zoom-Linse: 55° (diagonal)

Nachtsicht: 850 nm IR LED, 940 nm IR LED Vollfarbnachtsicht, 2 eingebaute Spotlights

Auflösung: 2560 × 1440 px, 1920 × 1080 px

Bildrate: 15/20/25/30 fps (Standard 15 fps)

Videokomprimierung: H.265/H.264

Live View: Ja

Bildverbesserung: 3DNR, WDR

Audioein- und ausgabe: Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher

Audio-Kommunikation: Zwei-Wege-Audio mit Noise Cancellation

Alarm: Eingebaute Sirene mit 94 dB (gemessen im Abstand von 10 cm)

Verbindungsmöglichkeiten: IEEE 802.11a/ac/b/g/n, 2,4 GHz / 5 GHz Wi-Fi (WPA/WPA2-PSK), Bluetooth 5.0 (zur Installation und Nutzung mit dem Tapo Button)

RTSP: Ja

ONVIF: Ja

Verschlüsselung: 128-bit AES mit SSL/TLS

Unterstützte Protokolle: TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP

Übertragungsraten:

o 11b: 11 Mbps

o 11g: 54 Mbps

o 11n: 144.4 Mbps (2,4 GHz), 300 Mbps (5 GHz)

o 11ac: 433 Mbps

Abmessungen: 46 × 46 × 105,8 mm

Gewicht: 249 g

Montageoptionen: Tisch, Gitterbett, Wand, Decke

Bedienelemente und Schnittstellen: 1 x Reset-Button, 1 x microSD-Kartenslot (bis zu 512 GB)

Packungsinhalt: Tapo C840, Tapo S135B Bluetooth-Button, Netzteil, USB-C-Netzkabel, Schwanenhals-Klemmhalterung, L-förmige Montagehalterung , Metallplatte, Montageschablonen, Befestigungsanker, Befestigungsschrauben, Kabelklemmen, Klettverschlüsse, Schnellstartanleitung

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.