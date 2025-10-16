Mobilität

Toyota baut sich eine ganz neue Luxusmarke auf

Toyota ist mit Lexus im Premiumbereich unterwegs, möchte in Zukunft aber auch im Luxussegment mitmischen. Dafür wird man eine neue Marke aufbauen, die es im Heimatland schon gibt und mit der man auch globale Ambitionen hat: Century.

Der Konzern möchte also in die Liga von Bentley und Co. einsteigen und „wenn wir uns im höheren Preissegment bewegen, brauchen wir etwas Besseres als Lexus oder Toyota“, so ein Sprecher des Unternehmens, „und dafür ist jetzt Century da“.

Darüber hinaus will man Lexus mehr „kreative Freiheiten“ geben und dafür sorgen, dass die Premiummarke von Toyota auch durch Innovationen bekannt wird. Lexus und Century werden im Rahmen der Japan Mobility Show neue Konzepte zeigen.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Toyota baut sich eine ganz neue Luxusmarke auf
