Toyota überarbeitet sein erstes Elektroauto und nennt neuen Preis

Toyota präsentierte uns im Mai einen überarbeiteten bZ4X, den man in Deutschland auch weiterhin so nennen wird, in einigen Märkten ist es jetzt nur noch der bZ. Jetzt hat man verraten, dass die neue Version ab 42.990 Euro bestellt werden kann.

Mit Extras ist man nah an den 50.000 Euro, die Bestseller-Ausstattung Teamplayer liegt zum Beispiel bei 47.990 Euro, und eine 5 sieht man bei den Top-Versionen auch schon, bevor man den Konfigurator durchgespielt hat (der jetzt online ist).

Optisch ein Schritt nach vorne, was aber nicht auf den veralteten Innenraum des bZ4X zutrifft. Technisch ist das auch grenzwertig für die Preisklasse und ich bin gespannt, ob die neue Version etwas an der sehr geringen Nachfrage ändern wird.

