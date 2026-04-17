Trade Republic bekommt neue Export-Funktion und Outbank zieht sofort nach

Die Banking-App Outbank erweitert ihre Funktionen durch den automatischen Import von CSV-Daten aus Trade Republic.

Trade Republic stellt ab sofort einen CSV-Export direkt in der eigenen App bereit. Nutzer können damit ihre Transaktionsdaten strukturiert exportieren und für weitere Anwendungen nutzen. Ziel ist es laut Unternehmensangaben, mehr Transparenz und Kontrolle über die eigenen Finanzdaten zu schaffen.

Outbank hat diese neue Möglichkeit unmittelbar integriert und erlaubt nun einen automatischen Import der exportierten Daten. Beim Abruf von Konten werden die Informationen direkt eingelesen, ohne dass ein zusätzlicher manueller Schritt erforderlich ist.

Mehr Details bei Wertpapiertransaktionen

Durch die Integration stehen Nutzern laut Anbieter deutlich granularere Daten zur Verfügung. Neben reinen Käufen werden auch Stückzahlen, Einzelpreise sowie angefallene Gebühren erfasst und übersichtlich dargestellt.

Die wichtigsten Erweiterungen im Überblick

Automatischer Import von CSV-Daten

Detaillierte Darstellung von Transaktionen

Erfassung von Gebühren und Stückzahlen

Optionaler manueller Import weiterhin möglich

Ich halte die Erweiterung für sinnvoll, da sie die Analyse von Wertpapierdepots deutlich erleichtert und den Funktionsumfang spürbar erweitert.

Outbank kann man drei Monate kostenfrei ausprobieren (mit dem Code „mobiFlip“).

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