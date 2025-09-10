Überraschung! Spotify Lossless ist endlich da

Spotify kündigte vor über vier (!) Jahren erstmals Spotify HiFi als neue Option für eine bessere Musikqualität an, doch als Amazon und Apple diese Option kostenlos in ihr Premium-Abo integrierten, da durchkreuzte das die Pläne von Spotify.

Eigentlich wollte man doch Geld dafür verlangen. Die Funktion wurde kurzerhand pausiert und man arbeitete an einem neuen Abo, welches nicht nur „Lossless“, sondern mehr beinhalten (und natürlich auch einen Aufpreis) kosten sollte.

Nun, Spotify Lossless Listening (24-bit/44.1 kHz FLAC) ist da und jetzt kommt die Überraschung, es kostet keinen Aufpreis und ist in Spotify Premium enthalten. Da hätte man sich die Zeit sparen und die Funktion vor vier Jahren verteilen können.

Wie läuft das jetzt ab? Man bekommt eine Nachricht, wenn die Lossless-Option bei einem verfügbar ist und kann das dann in den Einstellungen aktivieren. Samsung, Sony, Bose und Sennheiser sind direkt dabei, Sonos und Amazon folgen später.