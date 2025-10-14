Wi-Fi 8 kommt und erreicht „kritischen Meilenstein“
So langsam aber sicher kommt Wi-Fi 7 in der breiten Masse an und nicht nur bei den Smartphones und anderen Produkten sind viele mit dem aktuellen WLAN-Standard unterwegs, in immer mehr Haushalten gibt es bereits die ersten Router.
Es ist also Zeit, dass wir uns mit Wi-Fi 8 alias IEEE 802.11bn beschäftigen. Wobei „beschäftigen“ noch viel zu früh ist, vor 2028 geht es voraussichtlich nicht los, aber TP-Link hat jetzt laut eigenen Angaben einen „kritischen Meilenstein“ erreicht.
Man hat mit echten Prototypen eine Übertragung von Daten demonstriert, was für die Entwicklung entscheidend sei. Bei Wi-Fi 8 will man vor allem die Zuverlässigkeit (Ultra High Reliability) optimieren, natürlich ist der neue Standard auch schneller.
in Mobilität
in Mobilität
in Social
in Mobilität
in Mobilität
in Kommentar
in News
in Tarife
in Tarife
in Smart Home | Update