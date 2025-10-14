Wi-Fi 8 kommt und erreicht „kritischen Meilenstein“

So langsam aber sicher kommt Wi-Fi 7 in der breiten Masse an und nicht nur bei den Smartphones und anderen Produkten sind viele mit dem aktuellen WLAN-Standard unterwegs, in immer mehr Haushalten gibt es bereits die ersten Router.

Es ist also Zeit, dass wir uns mit Wi-Fi 8 alias IEEE 802.11bn beschäftigen. Wobei „beschäftigen“ noch viel zu früh ist, vor 2028 geht es voraussichtlich nicht los, aber TP-Link hat jetzt laut eigenen Angaben einen „kritischen Meilenstein“ erreicht.

Man hat mit echten Prototypen eine Übertragung von Daten demonstriert, was für die Entwicklung entscheidend sei. Bei Wi-Fi 8 will man vor allem die Zuverlässigkeit (Ultra High Reliability) optimieren, natürlich ist der neue Standard auch schneller.