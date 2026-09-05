UmweltBank bietet UmweltGiro jetzt als Gemeinschaftskonto an

Die UmweltBank bietet ihr UmweltGiro ab sofort auch als Gemeinschaftskonto für zwei Kontoinhaber an.

Für das Gemeinschaftskonto gelten grundsätzlich dieselben Konditionen wie für das bisherige UmweltGiro. Die Kontoführung kostet in den ersten zwölf Monaten 0 Euro. Danach werden monatlich 4,90 Euro fällig. Auch die Startprämie von 150 Euro ist nach Angaben der UmweltBank für das Gemeinschaftskonto verfügbar.

Bei den Karten können beide Kontoinhaber zwischen mehreren Varianten wählen. Eine Einschränkung gibt es allerdings beim Dispokredit: Der Serviceauftrag für einen Dispo über 500 Euro steht bei Gemeinschaftskonten nicht zur Verfügung.

UmweltGiro als Gemeinschaftskonto: Karten und Kosten

Einige Konditionen im Überblick:

Virtuelle girocard: dauerhaft kostenfrei

Debit Mastercard: bei Neueröffnung bis 31. Dezember 2026 kostenfrei, danach 9 Euro pro Jahr

Holz-Kreditkarte: zwölf Monate kostenfrei, danach 49 Euro pro Jahr

Bei 2.500 Euro Kartenumsatz werden 20 Euro, ab 7.500 Euro 30 Euro erstattet

Die Mastercard-Kreditkarte aus Holz lässt sich erst nach der Kontoeröffnung bestellen. Pro Person wird maximal eine Kreditkarte ausgegeben. Für bestehende Einzelkonten ändert die UmweltBank nach eigenen Angaben nichts an den bisherigen Konditionen.

Ich halte das Gemeinschaftskonto für eine sinnvolle Ergänzung des UmweltGiro. Vor allem die zwölf kostenfreien Monate und die weiterhin verfügbare Prämie machen den Einstieg attraktiv. Interessenten sollten aber die späteren Konto- und Kartengebühren im Blick behalten.

Zum UmweltBank-Girokonto →

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