Unbegrenzte Daten für 10 Euro: Simsalasim klärt offene Fragen

Der Mobilfunkanbieter Simsalasim erlaubt laut seiner aktualisierten Website nun ausdrücklich Hotspot und Tethering im 10-Euro-Tarif.

Das ist eine interessante Konkretisierung, denn in unserem ursprünglichen Bericht über den Mobilfunkanbieter von Xing-Gründer Lars Hinrichs war Tethering noch als ausgeschlossen beschrieben worden. Ein Nutzer im Forum Telefon-Treff machte auf die inzwischen erweiterte Website aufmerksam.

Simsalasim: Unbegrenztes Datenvolumen mit Einschränkungen

Laut Simsalasim dürfen Kunden ihr Smartphone als Hotspot verwenden und darüber beispielsweise einen Laptop oder ein Tablet verbinden. Dafür fallen keine zusätzlichen Kosten an. Auch eine Drosselung soll es nicht geben.

Allerdings unterscheidet der Anbieter zwischen normaler Smartphone-Nutzung und einem dauerhaften Ersatz für einen Festnetzanschluss. Die FAQ schließen Router, Server und dauerhaftes Tethering für das Internet zu Hause oder im Büro ausdrücklich aus. Bei anhaltender unzulässiger Nutzung behält sich Simsalasim eine ordentliche Kündigung vor.

Die wichtigsten Tarifdetails im Überblick:

10 Euro monatlich ohne Mindestlaufzeit oder Aktivierungsgebühr

Unbegrenztes Datenvolumen in 100 Ländern, 5G wo verfügbar

Unbegrenzte Telefonate und SMS zu Nummern in 50 Ländern

Hotspot und Tethering ohne Aufpreis erlaubt, aber nicht als Festnetzersatz

Ausschließlich eSIM, monatlich kündbar

Eine weitere Klarstellung betrifft die internationale Telefonie. Entscheidend ist laut FAQ die angerufene Nummer und nicht der eigene Aufenthaltsort. Wer beispielsweise in Thailand unterwegs ist, kann damit ohne zusätzliche Gesprächskosten nach Deutschland telefonieren, sofern eine Netzverbindung besteht. Für Ziele außerhalb der 50 enthaltenen Länder sind zusätzliche Pässe vorgesehen.

Für Datenverbindungen außerhalb der 100 unterstützten Länder werden ebenfalls kostenpflichtige Pässe angeboten. In einigen Ländern ist allerdings überhaupt kein Service verfügbar.

Simsalasim setzt ausschließlich auf eSIM, nutzt die eigene Mobilfunkvorwahl 015333 und funkt in Deutschland im Netz von Telefónica (o2).

Noch ist das Angebot nicht allgemein buchbar. Auf der Website verweist Simsalasim weiterhin auf eine Warteliste.

Die neuen Angaben beseitigen zumindest einige Unklarheiten rund um den ungewöhnlich günstigen Tarif. Ob Simsalasim seine weitreichenden Versprechen im Alltag tatsächlich einlösen kann, lässt sich allerdings erst mit einem regulär nutzbaren Anschluss beurteilen.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗