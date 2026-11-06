Tarife

Unlimited Mobile startet Black Week mit 300 Mbit/s für 27,99 Euro

Katharina Berger-Voss
Von

Unlimited Mobile bietet zur Black Week seinen Unlimited L mit 300 Mbit/s für 27,99 Euro monatlich im o2-Netz an.

Der Mobilfunktarif ist sowohl mit 24 Monaten Mindestlaufzeit als auch monatlich kündbar erhältlich. Der monatliche Grundpreis bleibt identisch, allerdings fällt bei der flexiblen Variante ein Anschlusspreis von 19,99 Euro an. Bei der längeren Vertragslaufzeit entfällt dieser.

Unlimited Mobile: Drei Tarife zur Black Week im Überblick

Neben dem Unlimited L stehen zwei weitere Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen zur Auswahl. Alle drei nutzen das Mobilfunknetz von o2 und unterscheiden sich insbesondere bei der maximal verfügbaren Downloadgeschwindigkeit.

Die aktuellen Konditionen im Überblick:

  • Unlimited Advanced: 50 Mbit/s für 19,99 Euro monatlich
  • Unlimited M: 100 Mbit/s für 24,99 Euro monatlich
  • Unlimited L: 300 Mbit/s für 27,99 Euro monatlich

Bei sämtlichen Unlimited-Mobile-Tarifen gelten dieselben Laufzeitoptionen. Wer sich für 24 Monate bindet, zahlt keinen Anschlusspreis. Bei monatlicher Kündbarkeit werden einmalig 19,99 Euro berechnet.

Über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten ergeben sich damit beim Unlimited L Gesamtkosten von 671,76 Euro. Die monatlich kündbare Variante kostet bei gleicher Nutzungsdauer insgesamt 691,75 Euro, sofern der Grundpreis unverändert bleibt.

Interessant ist vor allem der geringe Preisabstand zwischen Unlimited M und Unlimited L. Für drei Euro zusätzlich im Monat steigt die maximale Downloadgeschwindigkeit von 100 auf 300 Mbit/s.

Wer ohnehin unbegrenztes Datenvolumen benötigt, sollte deshalb nicht nur den Grundpreis vergleichen. Die Wahl zwischen den drei Tarifen hängt auch davon ab, welche Geschwindigkeit tatsächlich benötigt wird und wie wichtig eine kurze Vertragsbindung ist.

Zu Unlimited Mobile →

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