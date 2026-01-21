Unsere Kommentarregeln für einen respektvollen Austausch

Internes

Apple Macbook Pro 2021 Tastatur

Damit alle Nutzerinnen und Nutzer unserer Plattform von einem angenehmen und konstruktiven Austausch profitieren, haben wir (schon immer) einige einfache Regeln für Kommentare festgelegt. Sie helfen, respektvolles Miteinander zu fördern, Spam zu vermeiden und die Privatsphäre zu schützen.

Bisher waren diese Regeln nicht transparent für alle Nutzer einsehbar. Das ändert sich nun. Alle Details zu den mobiFlip-Kommentarrichtlinien findest du auf unserer Netiquette-Seite.

Dort sind auch alle Punkte im Überblick aufgeführt, von respektvollem Verhalten über Themenbezug bis hin zu Urheberrechtsfragen und dem Umgang mit Spam-Inhalten. Die Seite ist auch immer vor dem Absenden eines Kommentars verlinkt.

Darüber hinaus gibt es auf der Netiquette-Seite unsere Kommentar-Rangliste. Dort könnt ihr sehen, welche Nutzerinnen und Nutzer am meisten kommentiert haben (Top 22) und welchen Rang sie in der Community erreicht haben. Das Rangsystem zeigt, wie aktiv die einzelnen Mitglieder sind und motiviert zu konstruktiver Teilnahme.

Wir bitten alle Nutzerinnen und Nutzer, sich an diese Regeln zu halten. Nur so bleibt unsere Community freundlich, informativ und ein Ort für wertvollen Austausch, den wir nach wie vor sehr schätzen. Vielen Dank.


