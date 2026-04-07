Handel

Verbraucherstimmung stürzt im April auf Jahrestief

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Das HDE-Konsumbarometer zeigt im April einen deutlichen Rückgang der Verbraucherstimmung in Deutschland.

Nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland erreicht die Konsumstimmung nach der Eintrübung im März im April den bisherigen Tiefpunkt des laufenden Jahres. Laut HDE spricht der Trend gegen eine schnelle Erholung des privaten Konsums. Als Gründe nennt der Verband unter anderem ein unsicheres wirtschaftliches und geopolitisches Umfeld.

Die Verbraucher planen laut HDE zugleich, mehr zu sparen als im Vormonat. Auch die Einkommenserwartungen gehen zurück und liegen nach Verbandsangaben auf dem Niveau von Ende 2025. Der konjunkturelle Ausblick fällt ebenfalls verhalten aus, ein erwarteter Frühjahrsimpuls bleibt aus.

HDE-Konsumbarometer signalisiert schwache Konsumaussichten

Trotz der insgesamt sinkenden Stimmung steigt die Anschaffungsneigung laut HDE deutlich. Der Verband wertet das als einen einzelnen stabileren Wert innerhalb eines insgesamt schwachen Bildes. Zugleich verweist er auf belastende Faktoren wie die Diskussion über eine mögliche Mehrwertsteuererhöhung und die anhaltend unsichere geopolitische Lage.

Das Konsumbarometer erscheint jeweils am ersten Montag eines Monats und beruht auf einer Umfrage unter 1.600 Personen. Erfasst werden unter anderem Anschaffungsneigung, Sparneigung und die Einschätzung der eigenen finanziellen Lage. Die aktuelle Ausgabe kann online eingesehen werden (PDF).

Nach meiner Einschätzung zeichnet die Mitteilung vor allem das Bild vorsichtiger Verbraucher, ohne dass sich daraus bereits das tatsächliche Kaufverhalten unmittelbar ablesen lässt.

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7. April 2026 | Jetzt lesen →

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