Verbrenner-Aus kommt: BWM stellt München auf Elektroautos um

Ein offizielles Ende für Verbrenner gibt es bei BMW zwar nicht, aber mit Blick auf die Konkurrenz der Premiummarken aus Deutschland, ist BMW führend und zeigt sich damit sehr zufrieden. Daher folgt ab 2027 der nächste Schritt in Deutschland.

BMW wird vollelektrisch in München

Wir werden 2025 das erste Elektroauto der „Neuen Klasse“ sehen, der ersten für Elektroautos optimierten Plattform von BMW. Es geht mit einer Limousine (BMW i3, also 3er) und SUV (neuer BMW iX3) los, ab 2027 dann auch hier in Deutschland.

Die Limousine wird im Stammwerk in München den Anfang machen, so BMW, und dann endet dort die Produktion der Verbrenner. Ab Ende 2027 wird BMW nur noch Elektroautos in München produzieren, man sei „innovativ und wandlungsfähig“.

75 Jahre nach dem BMW 501 endet also laut BMW „die Ära von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren“ in München. Das Beitragsbild zeigt übrigens ein Konzept des neuen BMW i3, die Serienversion des Elektroautos wird anders aussehen.

